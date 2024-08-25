Гоночный болид NASCAR может стать вашей идеальной игрушкой для трассы

Автомобиль был построен Dale Earnhardt Industries в 2006 году для сезона 2007 года, и участвовал в гонке Pepsi 400 в Дейтоне в рамках серии Nextel Cup. Этот гоночный болид оснащен мощным 5,9-литровым V-8 двигателем, который может вырабатывать от 600 до 800 лошадиных сил в зависимости от настроек. Мощность передается на задние колеса четырехступенчатой механической коробкой передач. Конечно, этот автомобиль не предназначен для уличного использования, но он станет отличной игрушкой для трека.

Фото: Motor1.com

Внутри вы найдете все те же приспособления, которыми пользовался Джуниор, когда гонял на этом автомобиле в 2007 году. Здесь есть полная рулевая клетка, съемное рулевое колесо, система пожаротушения (на всякий случай) и защитная сетка на месте водительского окна. Не говоря уже о том, что переднее и заднее стекло выполнены из легкого композитного материала, а не из стекла.

Фото: Motor1.com

Автомобиль не участвовал в гонках уже почти 17 лет, но он все еще находится в идеальном состоянии, за исключением нескольких сколов на кузове и износа шин. Торговая площадка в Майами, где продают этот автомобиль, Curated, специализируется на роскошных автомобилях и приобрела его в 2023 году.

На момент написания этой статьи до завершения аукциона осталось всего два дня. Текущая максимальная ставка составляет разумные $20 000, но ожидается, что цена вырастет значительно. По оценкам, современный гоночный болид NASCAR, когда он новый, может стоить от $225 000 до $500 000. За этот автомобиль, скорее всего, заплатят не многим меньше.