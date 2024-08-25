Гоночный болид NASCAR может стать вашей идеальной игрушкой для трассы

Автомобиль был построен Dale Earnhardt Industries в 2006 году для сезона 2007 года, и участвовал в гонке Pepsi 400 в Дейтоне в рамках серии Nextel Cup. Этот гоночный болид оснащен мощным 5,9-литровым V-8 двигателем, который может вырабатывать от 600 до 800 лошадиных сил в зависимости от настроек. Мощность передается на задние колеса четырехступенчатой механической коробкой передач. Конечно, этот автомобиль не предназначен для уличного использования, но он станет отличной игрушкой для трека.
Внутри вы найдете все те же приспособления, которыми пользовался Джуниор, когда гонял на этом автомобиле в 2007 году. Здесь есть полная рулевая клетка, съемное рулевое колесо, система пожаротушения (на всякий случай) и защитная сетка на месте водительского окна. Не говоря уже о том, что переднее и заднее стекло выполнены из легкого композитного материала, а не из стекла.
Автомобиль не участвовал в гонках уже почти 17 лет, но он все еще находится в идеальном состоянии, за исключением нескольких сколов на кузове и износа шин. Торговая площадка в Майами, где продают этот автомобиль, Curated, специализируется на роскошных автомобилях и приобрела его в 2023 году.
На момент написания этой статьи до завершения аукциона осталось всего два дня. Текущая максимальная ставка составляет разумные $20 000, но ожидается, что цена вырастет значительно. По оценкам, современный гоночный болид NASCAR, когда он новый, может стоить от $225 000 до $500 000. За этот автомобиль, скорее всего, заплатят не многим меньше.