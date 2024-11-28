Почему меня не рассматривают в Red Bull, — не понимает Цунода

Хельмут Марко в очередной раз подтвердил, что окончательное решение о составе гонщиков команды Red Bull Racing на предстоящий сезон будет принято после завершения Гран При в Абу-Даби. В ходе беседы с журналистами в Катаре, пилот RB Юки Цунода выразил своё недоумение по поводу того, что его кандидатура на замену Серхио Пересу не рассматривается серьёзно.

«Если вспомнить историю, то гонщик из нашей команды, который постоянно опережал своих напарников в течение нескольких лет, автоматически продвигался вперёд. Это был естественный процесс. Но возможно, что что-то изменилось. Динамика изменилась, Red Bull изменилась после ухода Дитриха Матешица», - прокомментировал Цунода.

«Один из гонщиков команды борется за титул чемпиона, команда добивается успеха уже длительное время. Я не утверждаю, что они делают что-то не так, но мне не совсем понятно, почему моя кандидатура до сих пор не рассматривается наравне с другими. Я не могу найти объяснение тому, почему Red Bull не обсуждает моё имя. Посмотрим, как всё разовьется», - добавил пилот.

«Меня ожидает один день тестов в команде Red Bull, но по всей видимости, это будут просто проверочные испытания. По крайней мере, исходя из того, что говорят в команде в течение года, и с учётом моего опыта, я чувствую, что предстоящие тесты будут лишь формальностью, ничего более», - отметил Цунода.

«Две предстоящие гонки определенно имеют для меня большее значение, нежели тесты. Я надеюсь, что на трассе смогу продемонстрировать свои лучшие качества, и руководство команды увидит, каким гонщиком я являюсь. Но я считаю, что с точки зрения борьбы за место в команде более важными являются последующие два этапа соревнований», - заключил Цунода.