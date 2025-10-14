Главная Новости Haas F1 Team CSG стал новым партнёром Haas F1
Haas F1 объявила о партнерстве с американской CSG — лидером в IT для телекоммуникаций и поставщиком решений для сервиса F1 TV перед Гран При США.
Иннокентий Петров
14.10.2025, 17:31·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 объявила о заключении партнёрского соглашения с американской компанией CSG. Новость появилась накануне Гран При США, который вскоре стартует в Остине.

CSG — один из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для систем поддержки бизнеса, главным образом в сфере телекоммуникаций.

Руководитель команды Айо Комацу отметил, что рад приветствовать CSG в числе партнёров Haas F1 именно перед домашней гонкой в Остине. По его словам, стремление CSG к постоянному совершенствованию и эффективности на мировых рынках полностью соответствует духу Формулы 1.

Комацу выразил надежду, что результаты сотрудничества проявятся как на трассах, так и за их пределами.

Стоит добавить, что разработки CSG уже используются в сервисе F1 TV — платной платформе, предоставляющей болельщикам доступ к трансляциям Формулы 1.

