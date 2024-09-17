Cobb Tuning оштрафована на $2.9 миллиона EPA за использование устройств для обмана по выбросам

Компания по тюнингу Cobb Tuning достигла соглашения с Агентством по защите окружающей среды по поводу продажи «ударных устройств», которые позволяют клиентам обойти системы контроля выбросов в их автомобилях. Соглашение потребует от фирмы, основанной в Техасе, уплатить штраф в размере $2,914,000 и соблюдать целый ряд новых правил, включая предоставление обратного выкупа владельцам несоответствующих устройств.

Соглашение исходит из иска, поданного EPA еще в 2022 году из-за продажи Cobb более 81 000 тюнинг-устройств — известных как Accessport, которые могли перепрограммировать системы контроля выбросов и метрики производительности автомобиля всего за несколько нажатий кнопок. В иске также упоминается продажа Cobb около 8 400 выхлопных систем, которые "либо содержали меньше трехходовых катализаторов, чем оригинально разработанные заводом-изготовителем выхлопные системы, либо заменяли катализаторы на катализаторы сторонних производителей, которые не так эффективны, как оригинальные системы послепосадочной обработки", по словам EPA.

Согласившись на урегулирование, Cobb Tuning должна прекратить производство, продажу и установку ударных устройств любого типа. По словам EPA, компания все еще может продавать Accessports, но они должны быть покрыты Приказом от Калифорнийского управления по ресурсам воздуха, "демонстрирующим, что продукты не увеличивают выбросы выше допустимых уровней".

Кроме того, Cobb должна соблюдать длинный список требований от EPA, чтобы гарантировать исчезновение несоответствующих Accessports с лица земли. Вот полный список инструкций, выданных EPA Cobb:

Удалить любые функции удаления из своего программного обеспечения кастомного тюнинга и, насколько это возможно, принудить пользователей к обновлениям для удаления функций удаления;

Уничтожить любые ударные устройства, оставшиеся в его распоряжении;

Прекратить предоставление технической поддержки для любых продуктов с ударными устройствами;

Отклонить все гарантийные претензии по любым продуктам с ударными устройствами;

Приказать авторизованным дилерам больше не предоставлять техническую поддержку или удовлетворять гарантийные претензии, касающиеся любых продуктов с ударными устройствами;

Изменить все маркетинговые материалы, чтобы исключить любую информацию, касающуюся замены, обхода или отключения любого системы контроля выбросов;

Не продавать или передавать любую интеллектуальную собственность, связанную с любыми продуктами с ударными устройствами;

Изменить все маркетинговые материалы, чтобы исключить любую информацию, касающуюся замены, обхода или отключения любого системы контроля выбросов;

Уведомить авторизованных дилеров и известных клиентов о любых продуктах с ударными устройствами по соглашению с определенным языком, информирующим авторизованных дилеров и известных клиентов о том, что обсуждаемые продукты нарушают Закон о чистом воздухе;

Сообщить офицерам и сотрудникам Cobb Tuning о запретах Закона о чистом воздухе, используя определенный язык, который объясняет запрет на ударные устройства, установленный Законом о чистом воздухе;

Попросить сотрудников Cobb Tuning отказаться от любых сторонних устройств, находящихся в их распоряжении, и потребовать от своих офицеров уничтожить любые сторонние устройства, находящиеся в их распоряжении, навсегда удалить и деинсталлировать и уничтожить любые сторонние устройства, находящиеся в их распоряжении;

Потребовать от Cobb Tuning предложить выкупить все ударные устройства, находящиеся в распоряжении сотрудников Cobb Tuning, которые Cobb Tuning должна затем уничтожить;

Провести обучение соблюдению Закона о чистом воздухе для офицеров, сотрудников, подрядчиков и консультантов Cobb Tuning.

«Как компания, мы серьезно относимся к нашей ответственности за выбросы и в реальном времени предприняли меры по каждой области интереса, которую EPA выявило в использовании некоторых наших устаревших продуктов способом, не предусмотренным», — заявил президент и генеральный директор Джефф Кинг.

"Нам пришлось принимать сложные решения по пути относительно того, как и когда вносить изменения или прекращать некоторые продукты, которые EPA определило как проблемные», — продолжил Кинг. «Мы всегда сосредотачивались на процессе принятия решений с учетом наилучших интересов наших энтузиастов-клиентов, дистрибьюторов и окружающей среды. Иногда это были сложные решения, которые требовали немедленных действий для решения проблем EPA».

Кинг продолжает говорить, что текущий ассортимент продукции Cobb полностью соответствует нормам выбросов.

"Я рад сообщить, что эти изменения продукции позади нас, и наши клиенты и дистрибьюторы могут с уверенностью приобретать продукцию Cobb», — сказал он.

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