Citroen C4 X нарушает тренд и выбирает более широкие фары вместо узких ДХО

Новый седан X был представлен в 2022 году, но его концепция зародилась задолго до этого - в 2020 году. Автомобиль доступен как с двигателем внутреннего сгорания, так и с электрическим вариантом передачи. В то же время модель Citroen C4 Cactus 2015 года считается одним из первопроходцев в современном дизайне с раздельными фарами, но, кажется, следующие версии C4 и C4 X не будут придерживаться этой концепции.

Хэтчбек C4 и его седан-брат C4 X оформлены в стиле кроссовера, с очень тонкими дневными ходовыми огнями (ДХО) наверху крыльев и массивными основными фарами внизу. Тем не менее, на шпионских снимках электрической версии C4 X, e-C4 X, заметен новый набор крупных фар, заменяющих ДХО. Бренд Citroen, вероятно, решил увеличить ДХО, чтобы придать лицу автомобиля более узнаваемый облик. Место для установки основных фар на текущей модели полностью закрыто, за исключением узкого проема.

Пока нет подтверждений о том, что Citroen планирует внести массу других изменений в дизайн. Возможно, будут представлены новый передний бампер, доработки в нижней части кузова и изменения в конструкции задних фонарей. Однако, отсутствие маскировки на заднем бампере говорит о том, что его конструкция, скорее всего, останется неизменной.

Ровно год назад верхние версии e-C4 X были оснащены электрическим двигателем мощностью 154 лошадиных сил. Это увеличило мощность на 20 л.с. по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, автомобили получили батарею емкостью 54 кВтч, что позволило увеличить запас хода примерно на 17%, обеспечивая пробег до 420 км без подзарядки, согласно циклу WLTP.

В феврале этого года компания Stellantis начала оснащать версии с традиционными двигателями C4 и C4 X новым 1,2-литровым мягким гибридным двигателем мощностью 134 л.с.

Фото: Carsweek.ru

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