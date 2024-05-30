Чжоу: Я не хочу ждать долго с подписанием контракта

Пилот Формулы 1 Гуаньюй Чжоу заключил контракт с командой Sauber до конца текущего сезона. В настоящее время он вместе со своим менеджером Грэмом Лоудоном, бывшим руководителем команды Marussia, рассматривает различные варианты для будущего.

«Мы изучаем все возможные варианты. Один из них - продление контракта с Sauber, но мы анализируем, что будет наилучшим вариантом для моей карьеры. Важно начать переговоры как можно скорее, учитывая постоянные изменения на рынке гонщиков. Я полностью доверяю Грэму и прилагаю максимум усилий с моей стороны», - отметил Гуаньюй Чжоу.

«Мы уже начали вести переговоры с другими командами, чтобы оценить их заинтересованность и долгосрочные перспективы развития. Пока окончательное решение не принято, мы просто ждем и сравниваем предложения, чтобы выбрать наиболее выгодный контракт», - добавил гонщик.

«Я хочу принять решение о своем будущем и контракте как можно раньше, опередить других. Задержка в принятии решения может привести к тому, что в конечном итоге будет уже слишком поздно», - подчеркнул Чжоу.