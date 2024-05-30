Главная Новости Гуаньюй Чжоу Чжоу: Я не хочу ждать долго с подписанием контракта
Новости

Чжоу: Я не хочу ждать долго с подписанием контракта

Пилот Формулы 1 Гуаньюй Чжоу заключил контракт с командой Sauber до конца текущего сезона. В настоящее время он вместе со своим менеджером Грэмом Лоудоном, бывшим руководителем команды Marussia, рассматривает различные варианты для будущего.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.05.2024, 14:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Пилот Формулы 1 Гуаньюй Чжоу заключил контракт с командой Sauber до конца текущего сезона. В настоящее время он вместе со своим менеджером Грэмом Лоудоном, бывшим руководителем команды Marussia, рассматривает различные варианты для будущего.

«Мы изучаем все возможные варианты. Один из них - продление контракта с Sauber, но мы анализируем, что будет наилучшим вариантом для моей карьеры. Важно начать переговоры как можно скорее, учитывая постоянные изменения на рынке гонщиков. Я полностью доверяю Грэму и прилагаю максимум усилий с моей стороны», - отметил Гуаньюй Чжоу.

«Мы уже начали вести переговоры с другими командами, чтобы оценить их заинтересованность и долгосрочные перспективы развития. Пока окончательное решение не принято, мы просто ждем и сравниваем предложения, чтобы выбрать наиболее выгодный контракт», - добавил гонщик.

«Я хочу принять решение о своем будущем и контракте как можно раньше, опередить других. Задержка в принятии решения может привести к тому, что в конечном итоге будет уже слишком поздно», - подчеркнул Чжоу.

Источник

Гуаньюй Чжоу (17)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация