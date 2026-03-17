Как выбрать подержанный китайский автомобиль без риска поломок: главные советы от автосервиса

Покупая подержанный китайский автомобиль, эксперты советуют ориентироваться не только на привлекательную цену и внешний вид, но и учитывать практические аспекты дальнейшей эксплуатации. Об этом агентству «Прайм» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По словам специалиста, предпочтение стоит отдавать популярным маркам, таким как Haval, Chery или Geely, даже если за них придется немного переплатить. Он подчеркнул, что с редкими моделями, которые были ввезены в небольших количествах, часто возникают трудности при поиске запчастей, их наличии у поставщиков, а также с отсутствием технической документации для ремонта.

Тем, кто планирует приобрести китайский автомобиль, завезённый по параллельному импорту, эксперт советует заранее выяснить, где можно будет приобрести кузовные элементы, оптику, уникальные детали трансмиссии, электронные блоки, а также компоненты подвески и приводов. Как отметил Родионов, проблема кроется не только в наличии необходимых деталей, но и в корректности подбора по каталогам, что увеличивает риск ошибки при заказе.

Еще одним важным моментом, по мнению Никиты Родионова, является адаптация автомобиля к условиям эксплуатации в России. Он напомнил, что не все двигатели и трансмиссии одинаково хорошо работают в российских климатических условиях, поэтому предпочтительнее выбирать те варианты, которые уже массово представлены на российском рынке, а не только в Китае или других странах.

Родионов подчеркнул, что владелец должен выбирать такой автомобиль, который сможет обслуживать в современных, профессиональных автосервисах. Покупка нового китайского автомобиля и переезд в небольшой город, где отсутствует качественный сервис, может обернуться серьезными проблемами с обслуживанием.

При осмотре подержанных автомобилей из КНР представитель автосервиса рекомендует тщательно проверять состояние двигателя, трансмиссии и электроники, которой оснащаются практически все современные китайские автомобили. Особое внимание, по его словам, следует уделять турбированным моторам и роботизированным коробкам передач, которые очень чувствительны к качеству масла и соблюдению регламентов обслуживания.

Эксперт отмечает, что производители из Китая, в отличие от европейских и японских марок, советуют производить замену масла чаще. Поэтому, если бывший владелец не может вспомнить, когда в последний раз проводилось техобслуживание, это должно насторожить покупателя.

Для предотвращения возможных проблем Родионов рекомендует перед покупкой обязательно провести профессиональную диагностику электронных систем автомобиля: блока управления, систем помощи водителю, мультимедийных комплексов и других модулей. По его словам, сбои в этих системах могут быть вызваны не только программными ошибками, но также последствиями аварий или некачественного ремонта.

Ранее сообщалось, что несмотря на активное продвижение китайских автопроизводителей на российском рынке, автомобили марок из КНР пока выбрал только каждый 15-й россиянин, тогда как остальные отдают предпочтение другим брендам.

Автор: Иван Бахарев