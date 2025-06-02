Обзор нового хэтчбека Toyota Aygo X 2026: что привлекает внимание?

Популярный японский хэтчбек Aygo X претерпел значительные изменения: новый капот, крылья, передний бампер и решетка радиатора. Более крупной Yaris Hybrid отныне будет радовать ходовая часть обновленного автомобиля. Отметим, что механическая коробка передач у новинки уступила место "автомату" e-CVT производства Toyota.

По словам представителей компании-производителя, обновленная версия маленького городского автомобиля будет очень экологичной, с уровнем выбросов CO2 в 79 г/км, если не сравнивать с более дорогими гибридными моделями. Новый Aygo X Hybrid поступит в продажу в начале грядущего года и ожидается, что цены будут варьироваться от 16 000 до 19 000 фунтов стерлингов (от 1 696 000 до 2 014 000 рублей соответственно).

Фото: Carsweek.ru

Стоит отметить, что новый Toyota Aygo X Hybrid будет оснащен тем же гибридным двигателем, что и Yaris четвертого поколения, выдающим 114 лошадиных сил и 144 Нм. Ранее модель Aygo X Hybrid была представлена с 1,0-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 71 л.с. (93 Нм).

Интересно, что новинка обладает внушительной динамикой: разгон до 100 км/ч у небольшого автомобиля занимает всего 10 секунд, что на 5 секунд быстрее, чем у предыдущей версии.

Фото: Carsweek.ru

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Фото - Toyota