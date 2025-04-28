Потенциальные проблемы: водителям озвучили три явных признака плохого автоподборщика

Эксперт Максим Шелков выделил основные признаки некомпетентного автоподборщика. К ним относятся отсутствие диагностического оборудования, неохота заключать договор с клиентом и низкая цена услуг. По мнению Шелкова, множество сделок остается только на словах, и в случае выявления фактов изменения номеров или пробега автомобиля, такие автоподборщики могут отмахнуться или вернуть незначительную сумму денег.

Чтобы избежать неприятностей после проверки автомобиля и обнаружения серьезных проблем, эксперт советует заключать договор заранее. В нем следует прописывать все пункты проверки с материальной ответственностью за возможные ошибки.

Максим Шелков также подчеркнул на необходимости обращать внимание на опыт работы, деловую репутацию и отзывы о подборщике. Профессионалы используют специализированное оборудование высокого уровня для диагностики машин.

Важно отметить, что услуги по комплексному подбору автомобиля сегодня стоят от 70 до 100 тысяч рублей. По словам Максима Шелкова, такая цена справедлива за качественную работу, включающую анализ рынка и проверку нескольких вариантов.

Ранее эксперт Игорь Шагапов из сервиса «Автокод» рассказал о необходимости соблюдения правильных интервалов замены масла в коробке передач. Также стало известно, что китайские автомобили дешевеют на вторичном рынке медленнее других марок. По анализу сервиса «Авто.ру Оценка», средняя цена на подержанные китайские машины в марте 2025 года была лишь на 2% ниже, чем годом ранее, в то время как у других зарубежных автомобилей снижение составило от 6 до 10%.

Автор: Иван Бахарев