Chevy: Мы не торопимся с выпуском электрического Corvette

Компания Chevrolet представила свою первую электрифицированную модель Corvette - E-Ray. В ближайшем будущем дебют состоится модели Corvette Zora, которая, как мы уверены, будет оснащена мощной гибридной силовой установкой. Однако вопрос остаётся: станет ли Corvette полностью электрическим автомобилем? По мнению представителей Chevy, это произойдёт только в случае реальной необходимости.

В интервью с CBS News новый главный инженер Corvette, Тони Рома, заявил, что электрическая Corvette будет иметь смысл только в случае улучшения характеристик автомобиля или при наличии спроса со стороны потребителей. И на данный момент ни одно из этих условий не осуществимо.

Фото: Motor1.com

"Мы много разговариваем об этом. Обсуждаю это с энтузиастами, моими друзьями, другими инженерами", - сказал Рома. "Мы не будем использовать электрификацию просто так. Мы не внедряем технологии просто из-за технологий, так что она должна заслужить своё место. Она должна сделать автомобиль лучше в каком-то аспекте, на который отреагируют наши клиенты".

Исполнительный директор Мэри Барра поддержала это заявление. Она сказала CBS News: "Мы будем руководствоваться потребителем, но наши планы приведут нас к этому".

Несмотря на уменьшающийся интерес к электромобилям, Chevrolet всё равно планирует, чтобы вся линейка автомобилей стала полностью электрической к 2035 году. Скорее всего, это затронет и батарейную Corvette, но это произойдёт только через более чем 10 лет. Тем временем, хотя электрическая Corvette пока не рассматривается, гибридный Zora с мощным двигателем должен появиться уже в следующем году.

Шпионские фотографии и видео показывают новую гибридную Corvette Zora на тестах на Нюрбургринге. Прототипы были замечены с жёлтыми стикерами высокого напряжения (обязательными на 'Ring для автомобилей на батарейной тяге) и дизайнерскими элементами, схожими с E-Ray. Если нам повезёт, мощность этой модели может превысить 1,200 лошадиных сил.