Chevrolet призывает несколько Corvette из-за возможной блокировки ремней безопасности

Автопроизводитель General Motors объявил о отзыве Chevrolet Corvette из-за возможности невозможности использования ремней безопасности пассажирами. Не самая лучшая новость. Компания обнаружила, что ретракторы ремней безопасности водителя и пассажира могут содержать два компонента, не соответствующих стандартам, которые, если ремень полностью вытянут, блокируют ремень в сложенном положении, не позволяя пассажиру использовать его. Отзыв затронет 13 464 модели Chevrolet Corvette 2024-2025 годов выпуска.

По данным, автопроизводитель начал расследование проблемы в конце февраля после того, как инженер заметил заедание ремня безопасности в Chevrolet Corvette 2024 года. General Motors начала расследование 9 апреля и выявила 56 жалоб, возможно связанных с этой проблемой, поступивших с 13 октября 2023 по 21 мая 2024 года.

Пассажиры, не пристегнутые ремнем безопасности, могут получить травмы в случае аварии или штраф за его неношение. GM приняла решение 30 мая о проведении отзыва и заявила, что не имеет информации о происшествиях или травмах, связанных с этой проблемой.

Отзыв также включает письмо о приостановке поставки для дилеров моделей Corvette 2024 и 2025 годов. В нем отмечается, что запасные части в настоящее время недоступны для этого спортивного автомобиля, и не указывается, когда они появятся в наличии, поэтому дилеры не могут продавать Corvette. Как только запчасти появятся, дилеры Chevrolet бесплатно заменят дефектные ретракторы.

Компания начнет уведомлять клиентов об отзыве 22 июля.

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