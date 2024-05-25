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Четверо гонщиков вызваны на допрос к стюардам

После завершения квалификации Гран При Монако четверо участников гонки были приглашены к стюардам для выяснения обстоятельств.Основное внимание судей было сосредоточено на Карлосе Сайнсе и Нико Хюлкенберге.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Монако четверо участников гонки были приглашены к стюардам для выяснения обстоятельств.

Основное внимание судей было сосредоточено на Карлосе Сайнсе и Нико Хюлкенберге. Сайнса из команды Ferrari подозревают в маневре, который привел к блокировке гонщика из Red Bull - Алекса Элбона, в то время как Хюлкенберга из Haas обвиняют в блокировке Эстебана Окона.

Сам Элбон и Окон также были приглашены к стюардам, чтобы предоставить свои комментарии относительно инцидентов, произошедших на трассе.

Источник

FIA (56)Haas F1 Team (42)Карлос Сайнс-младший (34)Ferrari (105)Alpine F1 Team (35)Williams (48)Эстебан Окон (15)Нико Хюлкенберг (30)Александер Элбон (29)

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