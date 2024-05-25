Четверо гонщиков вызваны на допрос к стюардам

После завершения квалификации Гран При Монако четверо участников гонки были приглашены к стюардам для выяснения обстоятельств.

Основное внимание судей было сосредоточено на Карлосе Сайнсе и Нико Хюлкенберге. Сайнса из команды Ferrari подозревают в маневре, который привел к блокировке гонщика из Red Bull - Алекса Элбона, в то время как Хюлкенберга из Haas обвиняют в блокировке Эстебана Окона.

Сам Элбон и Окон также были приглашены к стюардам, чтобы предоставить свои комментарии относительно инцидентов, произошедших на трассе.