Chery зарегистрировала в России новые торговые марки для автомобилей.

Как стало известно из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС), китайская автомобильная компания Chery зарегистрировала логотип нового бренда Fownix на территории России. Об этом сообщает популярный портал Autonews.ru.



Под брендом Fownix, являющимся суббрендом Chery, иранская компания Modiran Vehicle Manufacturing производит модели китайского автопроизводителя на иранском рынке. Среди них известный в России кроссовер OMODA C5 (в Иране известен как Fownix FX) и линейка кроссоверов Chery: Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 PRO Max и Tiggo 9 PRO Max.



Кроме того, телеграм-канал «Автопоток» заметил, что Chery также зарегистрировала два других бренда. Первый из них – уже представленный на российском рынке Exlantix, под этим брендом этим летом в России появится электрический седан ES. Второй бренд – Lucano, который впервые связан с Chery, пока о нем почти ничего неизвестно. По мнению экспертов, Lucano может стать новым брендом для зарубежных рынков, однако конкретной информации об автомобилях этой марки пока нет.



Не так давно Chery также зарегистрировала в России логотип торговой марки Couggo. На данный момент компания представлена на российском рынке под четырьмя различными брендами: Chery, OMODA, EXEED и JAECOO.