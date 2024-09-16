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Chery Tiggo 7 с дизайном в стиле Land Rover: первые фото

Как сообщает Китайский Минпром, были опубликованы снимки нового Chery Tiggo 7 с уникальным дизайном, который напоминает модели британского производителя Land Rover.
РедакцияР
Редакция
16.09.2024, 13:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщает Китайский Минпром, были опубликованы снимки нового Chery Tiggo 7 с уникальным дизайном, который напоминает модели британского производителя Land Rover.

На данный момент автомобиль известен как Chery Tiggo 7 Sport, однако официальных эмблем на нем пока не видно. На передней решетке заметен дополнительный логотип, который вызывает интерес у поклонников марки. В России дизайн Tiggo 7 Sport напоминает Jaecoo J7, который уже доступен с базовым обвесом.

Бензиновая версия кроссовера оснащена 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил. Гибридная модель, в свою очередь, обладает 156-сильным двигателем. О деталях электрифицированной трансмиссии информации пока недостаточно. Ожидается, что до конца текущего месяца новый Tiggo 7 Sport поступит к дилерам в Китае.

Предварительная цена автомобиля составит около 100 тысяч юаней (примерно 1,28 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено, что Китайский Минпром показал фотографии доступного седана Chery с очень низким уровнем топливного расхода.

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