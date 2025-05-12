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Chery представит прямого конкурента Land Rover Defender по более доступной цене

Китайский бренд Chery разрабатывает внедорожник iCar, похожий на Land Rover Defender, но более доступный по цене и электрический. Узнайте подробности на Carsweek.ru.
А
Антон Звонкий
12.05.2025, 21:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В последнее время китайские автопроизводители стали все активнее воплощать свои собственные идеи в автомобильные дизайны, отказываясь от копирования концепций мировых брендов. Тем не менее, у них бывает нехватка вдохновения, и они прибегают к известным образцам. Один из новых брендов - iCar от Chery - готовит к выпуску внедорожник, дизайн которого вызывает ассоциации с Land Rover Defender.

Фото: Carsweek.ru

В отличие от британского легендарного внедорожника, новинка от Chery не обладает таким богатым наследием и статусом, что делает ее гораздо более доступной по цене. Предполагается, что автомобиль будет выпускаться в электрической версии с повышенным запасом хода, что на сегодняшний день становится отраслевым стандартом.

Хотя название iCar может ассоциироваться с проектом Apple по созданию электромобилей, оно не имеет никакого отношения к технологическому гиганту из Купертино. Тем не менее, китайский бренд Chery, стоящий за iCar, не просто заимствовал название у Apple, но, кажется, стремится повторить дизайн другого популярного автомобиля на Западе - нынешнего Land Rover Defender, сохранив некоторые визуальные элементы из своей собственной линейки, например, кроссовера Chery X23.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наш журнал сообщал о том, что Chery выпустила крупный кроссовер за 2,84 млн рублей.

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