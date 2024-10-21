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Chery представила свой первый пикап под кодовым наименованием KP11. Автомобиль запечатлели на фотографиях.

Китайская автомобильная компания Chery анонсировала свой первый пикап, который пока известен под кодовым именем KP11. Полное название новой модели пока не раскрывается, как сообщает популярный автомобильный портал Autohome.
РедакцияР
Редакция
21.10.2024, 13:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Китайская автомобильная компания Chery анонсировала свой первый пикап, который пока известен под кодовым именем KP11. Полное название новой модели пока не раскрывается, как сообщает популярный автомобильный портал Autohome.

Согласно информации, новый пикап Chery будет предлагаться с различными типами двигателей: от традиционных до гибридных и электрических с большим запасом хода. Основным мотором в ассортименте будет 2,4-литровый турбированный бензиновый двигатель, выяснили китайские автоэксперты.

По размерам пикап Chery будет приблизительно соответствовать компактному Ford Ranger.

При разработке этой новинки Chery сотрудничала с ZX Auto. Это партнерство заставляет специалистов предполагать, что в основе KP11 может лежать модель ZX Weishi 1986 года. Появление нового пикапа Chery на рынке ожидается уже в следующем году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале было описано, что на Пекинском автосалоне был представлен новый кроссовер Chery Tiggo 8, ориентированный на российский авторынок.

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