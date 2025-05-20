Chery представила новый автомобиль, который называют «китайским Гелендвагеном». Ранее у компании не было подобных моделей.

Автомобильный гигант Chery объявил о скором выходе на рынок своего нового электрифицированного внедорожника под названием iCar V27 EREV, который уже получил прозвище китайского «Гелендвагена». Первыми взглядами на модель поделился сам генеральный директор подразделения Chery iCar Су Джун.

Новинка iCar V27 EREV представляет собой громадный внедорожник, длиной почти 4,9 метра, с массивными бамперами, широкими колесными арками и квадратными формами. Автомобиль будет построен на гибридной платформе, оснащенной 1,5-литровым бензиновым двигателем, который будет использоваться исключительно как генератор для подзарядки батареи. Разработчики обещают, что запас хода новинки на полностью электрическом двигателе составит около 200 километров по циклу CLTC.

Премьера грядущего iCar V27 EREV на китайском авторынке запланирована на четвертый квартал 2025 года. По предварительным данным, стоимость внедорожника будет колебаться в пределах 200-250 тыс. юаней, что эквивалентно 2,2-2,8 млн рублей по текущему обменному курсу.

К слову, компания Chery уже официально объявила о запуске марки iCar на российском авторынке. Информацию о дате начала продаж и ценовой политике кроссоверов iCar в России недавно раскрыл один из ведущих дилеров в стране.

Автор: Алина Олешко