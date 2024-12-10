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Глубже ночи: дебют новой версии LADA AURA

В столице России на мероприятии Комтранс-2024 было представлено обновленное исполнение Lada Aura, как сообщает информационный канал «Автопоток». Этот седан выделяется особым цветом - матово-черным оттенком.
РедакцияР
Редакция
10.12.2024, 14:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В столице России на мероприятии Комтранс-2024 было представлено обновленное исполнение Lada Aura, как сообщает информационный канал «Автопоток».

Этот седан выделяется особым цветом - матово-черным оттенком. Интерьер также выполнен в новом стиле, с использованием кожи двух цветов - черного и светло-бежевого.

Напомним, что в качестве двигателя здесь установлен знакомый по модели Lada Vesta 1,8-литровый агрегат мощностью 122 лошадиные силы Evo, работающий в паре с китайским вариатором.

С точки зрения технических характеристик, новый седан от ВАЗ практически полностью повторяет модель «Веста», которая послужила основой для этого обновления.

Ранее стало известно, что российский автогигант «АвтоВАЗ» снизит объем производства модели Lada Vesta в декабре.

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