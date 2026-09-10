Появилась более доступная Vauxhall Astra с механической коробкой передач, но её цена по-прежнему близка к 27 тысячам фунтов стерлингов.

Vauxhall расширила линейку хэтчбека и универсала Astra, вернув в предложение версию с механической коробкой передач. Оба автомобиля теперь доступны с базовой силовой установкой и шестиступенчатой механикой.

Новый 1.2-литровый PureTech предлагается в трех комплектациях и стоит на £1,000 дешевле версии с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Благодаря этому начальная цена Vauxhall Astra снизилась до £26,649.

Механическая версия оснащается исключительно 1.2-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 128bhp и крутящим моментом 230Nm. Официальные динамические характеристики пока не объявлены, однако ожидается, что автомобиль будет немного быстрее автоматической модификации, разгоняющейся до 62mph за 9.6 секунды. Максимальная скорость составляет 130mph.

Расход топлива также немного ниже, чем у версии с автоматической коробкой. В смешанном цикле WLTP показатель увеличился до 50.4mpg, а выбросы CO2 составили 127g/km.

Эти улучшения не меняют автомобиль радикально, однако появление шестиступенчатой механики может повлиять на круг потенциальных покупателей Astra. Модель получила дополнительное преимущество на фоне сокращения числа массовых автомобилей, доступных с тремя педалями и механической коробкой передач.

Структура комплектаций осталась прежней. Базовую Griffin дополняют более спортивная GS и топовая Ultimate. Оснащение в целом соответствует предложениям основных конкурентов: во всех версиях стандартными являются сенсорный цифровой интерфейс, кондиционер, светодиодные фары и легкосплавные диски.

Комплектация GS включает спортивные бамперы, 18-дюймовые легкосплавные диски, подогрев сидений и двухзонный климат-контроль. В оснащение Ultimate входят адаптивные светодиодные фары, камера заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя, обогрев ветрового стекла, беспроводная зарядка смартфона и проекционный дисплей.

Стоимость версий GS и Ultimate составляет £27,995 и £30,495 соответственно.