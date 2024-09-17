В Россию привезли долговечный внедорожник Toyota

Одним из самых дорогих автомобилей, представленных на продажу, стал внедорожник, выставленный в автосалоне столицы за 13,8 миллиона. География продаж японской марки весьма обширна, и ценовой диапазон также разнообразен.

Модель внедорожника в исполнении TRD Pro чаще всего встречается в объявлениях. Она оснащена специально настроенной подвеской, другими пружинами и улучшенными амортизаторами, что делает автомобиль более подготовленным для серьезных бездорожных испытаний.

Фото: Carsweek.ru

Внедорожники также оборудованы разнообразными опциями, такими как современные системы безопасности и водительские помощники, подогревы, виртуальная приборная панель, мультимедиа, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики давления в шинах, света и дождя, парковочные датчики, передние кресла с функцией памяти и вентиляцией, и многое другое.

Новинки оснащены гибридной трансмиссией i-Force Max на 437 лошадиных сил. Двигатель выполнен по технологии V6 объемом 3,5 литра. Возможен задний или полный привод, коробка передач - 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Фото: Carsweek.ru

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