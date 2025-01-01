Что предстоит сделать в 2025 году для части российских водителей?

В 2025 году все российские водители обязаны будут заменить свои устаревшие водительские удостоверения, которые были продлены до 2022 года. Информация об этом появилась в материале издания «Профиль», опубликованном в последний день декабря текущего года.

Согласно информации от представителей ГИБДД, для получения новой водительской карточки водителям придется пройти обязательную медицинскую комиссию, внести плату и затем забрать документ в офисе ГАИ.

Данное требование касается водителей, чей срок действия прав истекает в апреле 2022 года и автоматически продлевался на три года на основании постановления правительства. Аналогичные действия были предприняты в 2023 и 2024 годах, продлив сроки действия до 2026 и 2027 годов соответственно.

Тем, кто планирует выезд за пределы страны, придется обязательно обменять удостоверение, даже если продление было автоматическим. Автоматическое продление распространяется только на территории России.

Ранее ресурс «Автоновости дня» также информировал о необходимости замены государственных номеров без флага для тех, кто получил их до 1 января 2025 года в связи с вступлением в силу соответствующего ГОСТа. Разъяснения по этому вопросу предоставили член президиума общественного совета при МВД Игорь Моржаретто и адвокат из движения «Свобода выбора» Сергей Радько.