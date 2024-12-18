Changan урезал модельный ряд для российского рынка

Новости автомобильного мира: китайский автопроизводитель Changan объявил о значительных изменениях в своем модельном ряду, доступном на российском рынке. По данным экспертов портала «Цена Авто», теперь в России прекращены поставки трех моделей Changan, а одна из них получила новое название.

Итак, больше не будут поставляться в Россию кроссоверы второго поколения CS75 Plus, CS85 Coupe и дорестайлинговый CS95, что привело к их исчезновению с официального сайта Changan. Кроме того, кроссовер CS55 Plus теперь называется UNI-S. Таким образом, в настоящее время модельный ряд бренда состоит из 12 автомобилей, вместо предыдущих 15.

CS75 Plus второго поколения был представлен на российском рынке в 2023 году. Автомобиль оснащался 1,5-литровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, который работал в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новое третье поколение модели CS75 Plus получило двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 188 л.с. или 2-литровый мотор мощностью 233 л.с. Оба двигателя работают с 8-ступенчатой трансмиссией.

В отличие от CS85 Coupe, на замену этой модели не было предложено ничего нового. Предположительно, причиной вывода модели с рынка стал низкий спрос на купе-кроссоверы. CS85 Coupe также был доступен на российском рынке с 2023 года. Автомобиль комплектовался 2-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с., который работал в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Из модельного ряда также ушел дорестайлинговый CS95. Базовая версия продавалась параллельно с обновленной моделью, которая была дополнена новыми опциями. Дорестайлинговый CS95 оснащался 2-литровым двигателем мощностью 220 л.с., который работал с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В настоящее время автомобиль получил 2-литровый двигатель мощностью 226 л.с. и 8-ступенчатую трансмиссию.

Что касается кроссовера CS55 Plus, который был переименован в UNI-S, он теперь оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.