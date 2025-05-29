"«Черный самурай» от Chery: всего за 1,2 млн рублей"

В Китае представили новую модификацию кроссовера Chery Tiggo 9 - Black Warrior Edition 2025 года. Цена на автомобиль составляет 155 900 юаней, что примерно равняется 1,72 млн рублей. Первые клиенты смогут купить автомобиль со скидкой в 45 тысяч юаней, итоговая стоимость с учетом скидки составит 1,22 млн рублей, что соответствует цене базовых моделей отечественного производителя.

Дизайнеры при создании новой версии придерживались темной цветовой гаммы, отраженной в названии Black Warrior Edition. При этом сохранен актуальный дизайн стандартной версии кроссовера.

Автомобиль демонстрирует массивную многоугольную радиаторную решетку с интересным хромированным узором, призванным ассоциироваться с водопадом. Фары вытянуты к краям, боковые панели украшены аккуратными выштамповками. На задней части присутствуют фары сквозного типа, большой спойлер на крыше и другие детали.

Интерьер новой модификации пока не был показан на официальных фотографиях, однако ожидается, что он в основном повторит стандартную версию с большим количеством хромированных элементов.

Chery Tiggo 9 Black Warrior Edition будет оснащен двумя дисплеями на передней панели, трехспицевым мультирулем с плоским дном, беспроводной зарядкой для гаджетов, удобными креслами и другими опциями. За производительность автомобиля отвечает 261-сильный турбированный двигатель объемом два литра, работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом".

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российские автодилеры получили кроссовер Chery Tiggo 7L с полным приводом.

Фото: Chery