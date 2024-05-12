Стоимость аренды Toyota Camry 2025 года ниже, чем у модели 2024 года

Стоимость новой модели Camry 2025 года в США начинается с 28 400 долларов или 2 607 798 рублей, что на 455 долларов или 41 779 рублей меньше, чем предыдущая версия.

Все версии Toyota Camry 2025 года поставляются с 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем.

Согласно данным, Camry SE 2025 года среднего класса доступна для аренды по цене 389 долларов или 35 715 рублей в месяц, в то время как за Camry Hybrid SE 2024 года приходится платить 469 долларов или 43 065 рублей.

Розничная цена некоторых моделей Camry 2025 года также оказалась ниже, чем у прошлогодней версии автомобиля. Несмотря на улучшения, новое поколение Toyota Camry не стало дороже предыдущей модели.

Ключевое изменение в новой модели Camry 2025 года заключается в том, что гибридный двигатель стал стандартным для всех комплектаций. Например, аренда новой Camry LE начального уровня доступна за 359 долларов или 32 964 рубля в месяц на протяжении 36 месяцев.

При этом первоначальный взнос составляет 2999 долларов или 275 379 рублей для жителей Южной Калифорнии. Это сделка с лизингом выгоднее, чем предложение по Camry Hybrid SE 2024 года, стоимостью 469 долларов или 43 065 рублей в месяц.

Разница в цене объясняется тем, что LE не так хорошо оснащен, как SE. Покупатели, желающие Camry SE 2025 года с гибридной трансмиссией, могут взять ее в аренду за 389 долларов в месяц на 36 месяцев, с первоначальным взносом 2999 долларов.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наше издание сообщало о предстоящем выпуске новых моделей седана Toyota Camry и универсала Crown Signia. Бренд из Японии планирует начать продажи нового седана Toyota Camry и универсала Crown Signia в ближайшее время.

Известно, что Toyota Camry будет предлагаться только с гибридным двигателем. А универсал Crown Signia, который заменит устаревшую Venza, получит кузов универсала и характеристики внедорожника.