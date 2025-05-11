Главная Новости Классический Nissan Patrol продаётся в России за 13 млн рублей
Новости

Классический Nissan Patrol продаётся в России за 13 млн рублей

"Новый Nissan Patrol 2025: классический внедорожник с бензиновым двигателем и роскошной комплектацией. Фото и подробности от CarsWeek."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.05.2025, 16:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Классические японские внедорожники продолжают радовать поклонников на автомобильном рынке России благодаря «серым» поставкам. Один из таких автомобилей - Nissan Patrol в кузове Y61.

Официальный дилер в Москве предлагает к приобретению новейшую модель внедорожника 2025 года выпуска в обновленном исполнении. Цена автомобиля составляет 12 998 000 рублей, установила редакция CarsWeek.

Интересно, что классический внедорожник все еще пользуется популярностью: такие машины остаются в модельном ряду Nissan на некоторых рынках (чаще всего это страны Азии и Ближнего Востока).

Представленный к продаже в России внедорожник оснащен 4,8-литровым 280-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль доступен в комплектации Super Safari, которая отличается обширным списком дополнительного оборудования. Среди особенностей этой версии - кресла с электрорегулировкой, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, камера заднего вида, люк, отделка салона экокожей, парктроники, бортовой компьютер, круиз-контроль и даже встроенный холодильник.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появились фотографии спортивного автомобиля Nissan Skyline с массивными внедорожными шинами, которые разбудили интерес у автолюбителей.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация