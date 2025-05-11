Классический Nissan Patrol продаётся в России за 13 млн рублей

Классические японские внедорожники продолжают радовать поклонников на автомобильном рынке России благодаря «серым» поставкам. Один из таких автомобилей - Nissan Patrol в кузове Y61.

Официальный дилер в Москве предлагает к приобретению новейшую модель внедорожника 2025 года выпуска в обновленном исполнении. Цена автомобиля составляет 12 998 000 рублей, установила редакция CarsWeek.

Интересно, что классический внедорожник все еще пользуется популярностью: такие машины остаются в модельном ряду Nissan на некоторых рынках (чаще всего это страны Азии и Ближнего Востока).

Представленный к продаже в России внедорожник оснащен 4,8-литровым 280-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль доступен в комплектации Super Safari, которая отличается обширным списком дополнительного оборудования. Среди особенностей этой версии - кресла с электрорегулировкой, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, камера заднего вида, люк, отделка салона экокожей, парктроники, бортовой компьютер, круиз-контроль и даже встроенный холодильник.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появились фотографии спортивного автомобиля Nissan Skyline с массивными внедорожными шинами, которые разбудили интерес у автолюбителей.