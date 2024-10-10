Победителем конкурса IT-решений для автомобильного бизнеса «CarX – 2024» стала компания CarCraft

На форуме автобизнеса «CarX – 2024» в Москве прошел уже восьмой конкурс IT-решений для автобизнеса, организованный агентством «АВТОСТАТ». Исполнительный директор Сергей Удалов отметил успешное развитие предыдущих победителей и важность проведения данного мероприятия.

Участники конкурса представляли свои проекты перед залом, состоящим из участников форума. Критерии оценки остались прежними: учтены полезность идеи, применимость, а также убедительность выступления.

На этот раз победителя выбирало не жюри, а сами участники форума, проголосовавшие за наиболее перспективное решение после всех презентаций.

В этом голосе приняли участие 11 проектов, некоторые из которых уже успешно работают, показывая свою эффективность, в то время как другие только начинают свой путь в автобизнесе.

Участники конкурса представили широкий спектр новых идей и разработок. Андрей Кох (UDP Auto) рассказал о кейсе One Deal, упрощающем процесс цифровых продаж автомобилей и связанных с ними финансовых операций.

Алексей Бородавин (Balance Platform) представил новую платформу, улучшающую процессы автолизинга, сделав процесс приобретения машины в лизинг более простым и прозрачным.

Борис Беленький (CarCraft) предложил проект «Мультифакторинг», который показался наиболее полезным и заинтересовал большинство голосующих участников форума.

Игорь Киверин (Papatime авто) представил систему управленческого учета для дилерских центров, позволяющую контролировать ключевые показатели бизнеса.

Алексей Шалин (Fast Авто) предложил новый подход к заполнению документов при совершении сделок, используя возможности искусственного интеллекта.

Александр Сидоркин (Оптиматика) продемонстрировал онлайн-систему управления маркетингом, предлагая эффективные решения для автодилеров.

Многие участники конкурса представили новые мобильные приложения, облегчающие взаимодействие клиентов и дилеров.

Среди них были проекты Yokozuna, Platform8, TES.Store и другие, обладающие широкими функциональными возможностями и инновационными подходами.

Эксперты отмечают высокую степень интеграции предложенных проектов с уже существующими программами автодилеров, что делает их особенно перспективными.

Форум автобизнеса «CarX – 2024» продолжает свою работу, завершаясь сегодня, 10 октября. Ожидается множество интересных событий, включая проведение «АВТОСТАТ Оперативки» в офлайн формате. Подробности доступны на сайте: carx.ru.