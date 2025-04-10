Спецпредложение дня: великолепный BMW iX1 за £350 в месяц — премиум-автомобиль с электротягой по доступной цене

BMW представила свой самый компактный электрический автомобиль - iX1. Хоть он и небольшой (для BMW SUV), но обладает уличным стилем и доступной ценой, как показывает наше Предложение дня.

Компания Lease4Less через сервис Auto Express Find a Car предлагает iX1 по выгодной цене £347,32 в месяц. Это трехлетнее предложение с ограничением пробега 5 000 миль в год, при этом первоначальный платеж составляет £4 467,84. Хотите больше гибкости? За дополнительные £14,66 в месяц можно увеличить пробег до 8 000 миль в год.

Однако это не модель бюджетного уровня, так как это предложение для хорошо оснащенной машины с самым мощным вариантом двигателя.

Модель iX1 xDrive30 оснащена батареей на 66,4 кВтч, которая передает мощность двум электрическим моторам - по одному на каждую ось, обеспечивая полный привод. Общая мощность составляет внушительные 309 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за всего 5,6 секунды, а максимальная скорость - 112 миль в час. Даже есть специальная кнопка «boost» на руле, которая обеспечивает максимальную мощность в течение 10 секунд - идеально подходит для обгона на магистрали.

Заявленный запас хода составляет 270 миль, а по результатам наших тестов мы обнаружили, что реальная цифра составляет около 250 миль, что довольно неплохо. Подзарядка постоянного тока составляет 130 кВт, что не самый быстрый показатель в классе компактных премиальных SUV, но все же приемлемо.

Поскольку это BMW, вождение доставляет массу удовольствия. iX1 имеет очень точное управление и отличную обратную связь, и хотя подвеска немного жестковата, iX1 очень тих на ходу. Особенно когда не звучат фоновые звуки Ханса Циммера, создающие очень крутую футуристическую атмосферу.

Одной из причин немного жесткой поездки является то, что в рамках этого предложения вы получаете желаемую комплектацию M Sport. Со спортивным обвесом и адаптивной спортивной подвеской, это немного более гоночная модель в линейке iX1. Среди другого оборудования предоставляются окружающее освещение, два экрана с навигацией, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски и электрический багажник.

Выбор Дня автомобильных сделок, которые мы делаем, берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car deals, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться, а количество ограничено. Если это предложение истекло, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу BMW iX1 у ведущих поставщиков на нашей странице хаба BMW iX1...

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