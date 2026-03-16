Автомобиль дня: «Frontera от Vauxhall стоит всего £122 в месяц — цена, которая не может не радовать»

Vauxhall Frontera Electric: выгодное предложение для семейных автомобилистов

Электрический внедорожник Vauxhall Frontera Electric вновь признан самым доступным автомобилем для аренды через сервис Auto Express Buy A Car, что подтверждает его привлекательность для экономных семей.

В рамках нового предложения Carwow Leasey предоставляется возможность арендовать электромобиль за 121,70 фунта стерлингов в месяц. Первоначальный взнос также остается на низком уровне и составляет 1 755,40 фунта стерлингов.

Если сумма первоначального взноса — а это эквивалент 12-месячной предоплаты — кажется слишком высокой, есть альтернатива. Можно выбрать схему с девятимесячной предоплатой, которая снизит первый платеж до 1 511,71 фунта стерлингов. В этом случае ежемесячная выплата немного увеличится и составит 135,19 фунта стерлингов.

Лимит пробега по схеме с 12-месячным взносом составляет 5 000 миль в год. Тем, кому этого недостаточно, можно увеличить лимит до 8 000 миль, доплатив менее 14,50 фунта ежемесячно.

В рамках предложения действует специальная годовая акция — скидка 20% на зарядку электромобиля на всех станциях Gridserve по всей стране.

В комплекте с этим предложением идет версия Frontera с меньшей батареей емкостью 44 кВтч. Несмотря на это, Vauxhall гарантирует запас хода до 186 миль. Электромотор мощностью 111 л.с. расположен на передней оси, что обеспечивает достойную динамику.



Одним из ключевых преимуществ Frontera остаются просторный салон и современное оснащение. В комплектации GS автомобиль комплектуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками, стильной черной крышей, передними и задними парктрониками, а также климат-контролем. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрены эргономичные сиденья Vauxhall Intelli-Seats.

Широко открывающиеся задние двери обеспечивают удобный доступ к заднему ряду, а объем багажника в 460 литров позволяет легко перевозить все необходимое для семейных поездок.

Автомобили, представленные в рубрике "Car Deal of the Day", выбираются из базы предложений Auto Express Buy A Car, включающей лучшие текущие варианты от автосалонов и лизинговых компаний Великобритании.

Следует учитывать, что условия сделки, цены и наличие автомобиля могут изменяться. При окончании срока действия этого предложения можно ознакомиться с актуальными вариантами аренды Vauxhall Frontera Electric на специальной странице нашего ресурса.

Конкуренты Vauxhall Frontera Electric: дополнительные предложения



KIA EV3

Стоимость — 30 639 фунтов, средняя экономия — 3 082 фунта. Новые KIA EV3 уже в наличии.



Jeep Avenger

Стоимость — 22 435 фунтов, средняя экономия — 3 398 фунтов. Новые Jeep Avenger доступны для заказа.



Volvo Ex30

Стоимость — 31 560 фунтов, средняя экономия — 1 500 фунтов. Новые Volvo Ex30 уже на складе.