Суперпредложение дня: Vauxhall Grandland Electric за £189 — настоящее грабеж!

Компания Vauxhall практически переосмыслила себя за последние несколько лет. Модели, такие как Astra и Mokka, показывают, что британская марка вновь обрела свой стиль, и последней моделью, которая выиграла от этого оживления, стал Grandland.

Оригинальный Grandland был вполне подходящим семейным внедорожником, но этот новый несет в себе больше стиля, технологий и практичности – к тому же, есть и полностью электрическая версия по очень привлекательной цене.

Компания Leasing Options, через сервис Auto Express Find a Car, в настоящее время предлагает аренду электрического внедорожника за поразительные £188.83 в месяц. Даже первоначальный взнос составляет всего £2,615.95, и соглашение завершается через 24 месяца.

Лимит пробега составляет 5,000 миль в год, но если вам понадобится больше, вы сможете увеличить его до 8,000 миль в год. Однако эта модификация обойдется вам в дополнительные £37 в месяц – на наш взгляд, это немного дорого, поэтому эта сделка более подходит для водителей, которые проезжают небольшие расстояния.

Лимит в 5,000 миль будет более чем достаточен для многих, так же как и дальность хода Grandland. Последняя модель основана на Peugeot E-3008, поэтому имеет большую 73kWh батарею, благодаря чему заявляется дальность хода в 323 мили.