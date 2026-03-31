Выгодное предложение дня: Электрический Vauxhall Frontera с большой батареей всего за £155 в месяц

Vauxhall Frontera Electric с увеличенной батареей и пробегом 249 миль доступен в топовой комплектации Ultimate по выгодной цене от 154,96 фунтов в месяц.
РедакцияР
Редакция
31.03.2026, 17:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Топовая версия Ultimate

Модификация с увеличенной батареей – запас хода 249 миль

Стоимость – всего £154,96 в месяц

Электромобиль Vauxhall Frontera регулярно оказывается лидером по соотношению цены и качества на платформе Auto Express Buy A Car, благодаря привлекательной стоимости. Впервые появилась возможность оформить столь выгодное предложение на новейшую версию модели с увеличенным аккумулятором, что обеспечивает гораздо более комфортную дальность поездки.

Модель с говорящим названием 'Extended Range' на данный момент доступна по рекордно низкой ежемесячной ставке £154,96, что делает ее особенно привлекательной для семей, которым нужен больший запас хода без существенного увеличения расходов по сравнению со стандартной версией. При этом речь идет о комплектации Ultimate, которая является самой оснащенной в линейке.

Двухлетний договор от Carwow Leasey предусматривает стартовый платеж в размере всего £2,154,52, что эквивалентно оплате за 12 месяцев вперед.

При желании можно выбрать вариант с меньшим первоначальным взносом — за 9 месяцев потребуется £1,820,41, при этом ежемесячная выплата увеличится до £169,49. Если внести сумму за 6 месяцев (£1,417,12), ежемесячный платеж составит £187,02.

Лимит пробега для всех указанных вариантов — 5,000 миль в год. Для примера, если увеличить этот показатель до 8,000 миль в год при 12-месячном стартовом платеже, стоимость договора вырастет всего на £13,20.

