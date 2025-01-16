Спецпредложение дня: Стильный и увлекательный Mazda CX-30 SUV за всего £209 в месяц

Кроссовер Mazda CX-30 сочетает в себе множество важных качеств, которые ценятся в премиум-классе компактных внедорожников: стильный дизайн, качественный интерьер и увлекательное управление. Однако, несмотря на все эти достоинства, его стоимость может быть весьма приемлемой, как показывает наше последнее предложение дня.

Прямо сейчас вы можете стать обладателем совершенно нового Mazda CX-30 всего за £208.56 в месяц. Это предложение от компании Select Car Leasing Mazda через сервис Find a Car от Auto Express действует на протяжении 24 месяцев и требует весьма разумного первоначального платежа в размере £2,796.72.

Лимит пробега установлен на уровне 5 000 миль в год, но его можно увеличить до 8 000 за небольшую доплату, что является невероятно выгодным предложением.

Это предложение касается самой последней версии CX-30 с новым двигателем. В то время как другие производители автомобилей стремятся снизить выбросы и увеличить мощность, устанавливая турбонаддув на крошечные двигатели, компания Mazda считает, что лучший баланс между эффективностью и мощностью достигается за счет крупных атмосферных двигателей.

Так, базовая модель CX-30 оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым агрегатом, который развивает 138 лошадиных сил - это весьма приемлемая мощность, при этом двигатель работает очень плавно. Кроме того, он имеет мягкую гибридную систему и отключение цилиндров для снижения выбросов и повышения экономичности - Mazda заявляет, что уровень выбросов CO2 составляет 135 г/км, а расход топлива более 47 миль на галлон.

Однако, что делает этот автомобиль еще более привлекательным, так это то, что этот харизматичный двигатель сопряжен с одной из наилучших шестиступенчатых механических коробок передач. Вместе с маневренной подвеской и отлично настроенным рулевым управлением Mazda CX-30 становится настоящим удовольствием от вождения.

Хотя это предложение касается базовой модели Prime-Line, в комплектации все равно предусмотрены LED-фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, 10,25-дюймовый инфотеймент-экран, задние парковочные датчики и круиз-контроль. Интерьер салона радует глаз как своим дизайном, так и качеством исполнения.

Предлагаемые нами автомобильные сделки дня берутся из нашего собственного сервиса Find a Car от Auto Express, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Mazda CX-30 у ведущих поставщиков на нашей странице Mazda CX-30 deals hub…

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