Автомобильный супер-предложение: Популярный хэтчбек MG4 может стать вашим всего за £213 в месяц

Среди многочисленных достоинств модели MG4 - превосходное соотношение цены и качества. Конкурент Volkswagen ID.3 от MG постоянно предлагает более низкие цены, чем основные соперники, и сегодняшнее предложение подчеркивает это.

Carparison через сервис Auto Express Find A Car предлагает этот электрический семейный хэтчбек за всего лишь £213 в месяц, что делает его отличным выбором для тех, кто впервые думает о покупке электромобиля.

Для заключения трехлетнего контракта необходимо сделать первоначальный взнос в размере £2 854,80, а лимит пробега установлен на 5 000 миль в год. Если вам нужно больше, это не проблема - лимит в 8 000 миль будет стоить вам всего лишь дополнительные £7,57 в месяц.

Будьте уверены, что вы получите модель Trophy, а не базовую версию с маленькой батареей.

Эта версия добавляет ряд дополнительных функций по сравнению с базовой SE, включая подогрев передних сидений и руля, камеру 360 градусов для парковки, навигацию и беспроводное зарядное устройство для телефона. Кроме того, к 10,25-дюймовому сенсорному экрану, семидюймовому цифровому дисплею водителя и поддержке телефонов через Apple CarPlay и Android Auto, в этом предложении также включена металлическая краска бесплатно.

Модель Trophy оснащена средней батареей на 64 кВтч. MG заявляет о диапазоне до 279 миль, что, как мы выяснили, вполне соответствует действительности в обычных условиях езды. Кроме того, зарядка на дороге займет около 35 минут благодаря максимальной скорости зарядки 135 кВт.

MG4 проявляет себя очень быстрым в городе, а мягкая подвеска делает легкую работу с лежачими полицейскими. Увеличивая скорость за пределами городских пределов, MG4 только улучшает свои характеристики, превосходя многих своих конкурентов. Отличное управление кузовом и резкое рулевое управление добавляются к - посмеемся сказать - увлекательному водительскому опыту.

Подборки автомобилей дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут измениться и ограничены по доступности. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по аренде MG4 у ведущих поставщиков на нашей специальной странице MG4...

Сделки на конкурентов MG4



Фото: autoexpress

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Новый Volkswagen Id.3От £259 в месяц**