Выгодное предложение: «Peugeot 308 по цене десятилетней давности» — не упустите свой шанс!

Peugeot 308 вновь доступен по цене десятилетней давности — сразу несколько дилеров в Великобритании предлагают популярный хэтчбек с рекордными скидками до 33% от рекомендованной стоимости. Такой шанс появился благодаря акции сервиса Auto Express Buy a Car, где экономия на покупке новой или предзарегистрированной модели может превысить £10,000.

Если обратиться к ценам десятилетней давности, то новый Peugeot 308 Allure с бензиновым двигателем стоил около £21,000. Сейчас дилер Sherwoods Durham Peugeot предлагает предзарегистрированный 308 Allure с 1,2-литровым мягким гибридом за £21,990. На одометре такого автомобиля — менее 100 миль. Скидка по сравнению с рекомендованной ценой составляет почти £11,000, что эквивалентно экономии в треть стоимости.

Мягкий гибрид развивает мощность 136 л.с., демонстрируя хорошую динамику, а по официальным данным от Peugeot расходует всего 62,6 миль на галлон. Это особенно актуально на фоне высоких цен на топливо. Комплектация Allure включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 17-дюймовые колесные диски с алмазной обработкой и камеру заднего вида.

Еще более привлекательное предложение появилось у дилера Perrys Peugeot Bury. Здесь на новый 1,6-литровый гибрид Allure Premium действует скидка £10,370. Итоговая цена — £29,490. Этот мощный PHEV-автомобиль развивает 180 л.с. и способен проехать более 50 миль на одной зарядке, используя только электротягу.

Allure Premium отличается расширенным мультимедийным комплексом с интегрированной навигацией и дополнительным экраном быстрых команд. В оснащение также входят бесключевой доступ и пакет Driver Assistance, который включает адаптивный круиз-контроль и системы контроля слепых зон.

Отбор акционных предложений осуществляется редакцией на платформе Auto Express Buy a Car, где представлены лучшие скидки от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Следует учитывать, что условия и цены могут меняться, а количество автомобилей ограничено.

