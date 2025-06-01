Супер-предложение дня: новый Omoda 5 со всем необходимым оборудованием за меньше £200 в месяц

Изысканный семейный внедорожник

Модель верхнего уровня с обширным списком оборудования

£193 в месяц с первоначальным платежом в £2 675

Великобританию в прошлом году навестила Omoda 5 в надежде увлечь клиентов извечно популярного Nissan Qashqai, сосредотачиваясь на выгоде. Это особенно актуально сейчас, потому что теперь вы можете приобрести модель верхнего уровня довольно шикарного внедорожника за менее чем £200 в месяц через сервис Auto Express Find A Car.

Это двухлетнее предложение аренды для нового бензинового Omoda 5 Noble от Leasing Options требует первоначального платежа в £2 675, за которым следуют ежемесячные платежи в £193. Сделка основана на годовом лимите в 5 000 миль, что должно быть вполне достаточно, если вы просто катались по городу, но увеличение до 8 000 миль в год обойдется всего лишь на несколько фунтов в месяц.

В версии Noble флагманского уровня Omoda 5 оснащен двумя дисплеями по 10,25 дюйма, беспроводными системами Apple CarPlay и Android Auto, восьмидинамической аудиосистемой Sony, зарядным падом мощностью 50 Вт, люком, электрическим задним люком, подогреваемыми сиденьями, подогреваемым рулевым колесом и бесключевым доступом.

Кроме всего прочего, вы получаете хорошо оборудованный комплект ассистента водителя, включая систему камеры обзора на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль, оповещение о слепых зонах и ассистент в пробках.

Тем временем под капотом установлен 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель, развивающий мощность 183 л.с. и крутящий момент 275 Нм, который сочетается с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Это не самый мощный автомобиль в своем классе, но достаточно мощный, чтобы разогнаться с 0 до 62 миль в час за 7,9 секунды. Хотя автомобиль обходится без какого-либо уровня гибридной помощи, Omoda утверждает, что вы сможете достичь среднего показателя расхода топлива до 31,4 миль на галлон в лучшем случае.

Фото: autoexpress

Выбор сделок дня, который мы делаем, взят из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, включающего лучшие текущие предложения от автодилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, и цены и предложения могут изменяться и ограничены наличием. Если это предложение истекло, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу Omoda 5 от ведущих поставщиков на нашей странице хаба сделок по Omoda 5…

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Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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