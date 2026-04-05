Предложение дня: электрический MINI Countryman выглядит как "ретро-герой EV" за 290 фунтов в месяц

Электрический MINI Countryman вновь оказался в центре внимания благодаря выгодному предложению от Carwow Leasey: приобрести новинку можно за £290 в месяц. Модель выделяется не только ярким дизайном, но и практичностью — это вместительный семейный кроссовер, который привлекает своим стилем и динамикой.

По условиям четырехлетнего лизинга стартовый взнос составит £3,786, а годовой лимит пробега — 6,000 миль. Желающие увеличить лимит до 10,000 миль в год могут сделать это за дополнительную плату в £17 ежемесячно.

Если раньше Countryman предлагался только с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями, то теперь, с появлением третьего поколения, автомобиль впервые получил полностью электрическую модификацию на платформе UKL2 от BMW Group.

Оснащенный батареей ёмкостью 66.5 кВт·ч, MINI Countryman Electric способен преодолевать до 308 миль на одном заряде. Быстрая зарядка с 10 до 80 процентов занимает около получаса. Кроме того, в рамках этого предложения клиенты получают скидку 20% на зарядку от Gridserve в течение первого года лизинга.

Электромотор мощностью 204 л.с. обеспечивает разгон до 62 миль в час за 8.6 секунды. Автомобиль отличается маневренностью и стабильностью на дороге, а фирменное рулевое управление MINI придаёт ему дополнительную управляемость, даже несмотря на высокий кузов SUV.

Особое внимание в новинке уделено интерьеру. Центральное место на панели занимает круглый 9.4-дюймовый OLED-дисплей, который совмещает ретро-стиль с современными технологиями. Контрастный дизайн, в том числе трикотажная отделка и плавные линии, придают салону концептуальный облик, выгодно отличающий Countryman Electric от конкурентов.

Практичность также на высоте — объём багажника составляет 460 литров, а пространство в салоне рассчитано на комфорт всей семьи.

