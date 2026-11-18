Стильный дизайн и салон с ощущением премиального качества

Бензиновый mild-hybrid двигатель и азартная управляемость

Предложение всего за £192.05 в месяц

Стоимость лизинга Mazda 3 снова немного снизилась. Сейчас этот семейный хэтчбек с качественным исполнением и выразительным дизайном можно получить менее чем за £200 в месяц.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Riverdale Leasing предлагает японский хэтчбек более высокого класса за £192.05 в месяц при сроке договора четыре года. Это делает модель одним из самых доступных семейных пятидверных автомобилей.

Для оформления предложения потребуется первоначальный платеж в размере 12 месячных взносов — £2,567.40. Годовой пробег ограничен 6,000 милями. При выборе первоначального платежа за девять месяцев можно сэкономить около £500, а ежемесячная сумма составит £201.77.

Увеличение годового пробега до 8,000 миль обойдется примерно в дополнительные пять фунтов в месяц при обоих вариантах первоначального платежа — за девять и 12 месяцев.

Предложение распространяется на комплектацию Centre-Line. В ее оснащение входят 16-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль с радаром и мультимедийный дисплей диагональю 10.25 дюйма с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, автомобиль получил встроенную навигацию и цветной проекционный дисплей.

В отличие от многих производителей в этом классе, использующих компактные бензиновые моторы с турбонаддувом, Mazda придерживается более традиционного решения. Компания устанавливает двигатель увеличенного рабочего объема, поскольку считает, что это позволяет добиться лучшей топливной экономичности.

2.5-литровый mild-hybrid двигатель развивает 138bhp и обеспечивает достаточную динамику. Он работает довольно тихо и плавно, особенно при движении с постоянной скоростью. При этом по условиям предложения автомобиль оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач, которая у 3 считается одной из лучших в своем классе.

Mazda 3 также радует поведением на дороге. Рулевое управление имеет хорошо подобранное усилие, отличается информативностью и точностью, а немного жесткая подвеска обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Дополняет впечатление салон, который воспринимается более дорогим, чем интерьер Volkswagen Golf.

Фото: autoexpress

Подборка Car Deal of the Day формируется на основе предложений собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В него входят актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

На предложение распространяются условия и ограничения. Стоимость и доступность вариантов могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение завершится, другие варианты лизинга Mazda 3 можно будет найти на странице Mazda 3 с предложениями от ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов Mazda 3

Фото: autoexpress

Volkswagen Golf

Новый Volkswagen Golf в наличии. Оплата наличными £27,044. Средняя экономия £2,588. Новый Volkswagen Golf — настроить сейчас.

Фото: autoexpress

Honda Civic

Новый Honda Civic в наличии. Оплата наличными £32,347. Средняя экономия £2,107. Новый Honda Civic — настроить сейчас.

Фото: autoexpress

Audi A3

Новый Audi A3 в наличии. Оплата наличными £26,258. Средняя экономия £2,965. Новый Audi A3 — настроить сейчас.