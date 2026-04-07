Главная Новости Выгодное предложение дня: Hyundai Ioniq 6 всего за £231 в месяц — «потрясающая выгода»
Новости

Выгодное предложение дня: Hyundai Ioniq 6 всего за £231 в месяц — «потрясающая выгода»

07.04.2026, 19:22·2 мин
Фото: autoexpress

Hyundai готовится представить обновлённую версию модели Ioniq 6, и сейчас открывается отличная возможность приобрести одну из последних версий нынешнего поколения по выгодным условиям.

В сервисе Auto Express Buy A Car замечено привлекательное предложение: Hyundai Ioniq 6 можно оформить всего за чуть более £230 в месяц. Для сравнения, это на £160 меньше ежемесячного платежа, чем за Tesla Model 3.

По условиям трехлетнего договора потребуется внести первоначальный платёж в размере £3,068.32 — сумма эквивалентна 12 ежемесячным платежам. Для желающих сократить расходы на старте предусмотрен вариант с девятимесячной предоплатой, что снизит сумму первого платежа примерно на £500, а ежемесячный платёж составит £248.36.

В стандартном предложении предусмотрен лимит пробега 5,000 миль в год. За небольшую доплату — всего £5 в месяц — лимит можно увеличить до 8,000 миль, либо выбрать 10,000 миль за £9.07 в месяц. Это ещё раз подтверждает привлекательность текущих условий.

Дополнительным бонусом для покупателей станет сотрудничество с Carwow Leasey. В рамках акции можно получить скидку 20 процентов на зарядку электромобиля на станции Gridserve в течение первого года эксплуатации, что сделает владение электрокаром ещё выгоднее.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация