Предложение дня: мощный Skoda Kodiaq vRS — настоящая семейная ракета за 334 фунта в месяц

Спортивный дизайн и бензиновый двигатель мощностью 261bhp

Просторный SUV с семью посадочными местами

Предложение — всего £333.84 в месяц

Skoda Kodiaq входит в число наших любимых SUV благодаря сочетанию доступной цены и практичности. На этот раз предложение распространяется на топовую версию Kodiaq vRS. Её стоимость составляет £334 в месяц, что выглядит особенно выгодно.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания AA Lease предлагает Kodiaq за £333.84 в месяц. Первоначальный платёж за 12 месяцев составит £4,006.08, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Изменение условий также позволяет сохранить привлекательную стоимость. При первоначальном платеже за девять месяцев можно сэкономить около £700, а ежемесячная сумма составит £369.19. Увеличение годового пробега до 8,000 миль обойдётся менее чем в дополнительные £15 в месяц.

Однако vRS — это не только самая дорогая комплектация. Поклонники автомобилей знают, что обозначение vRS указывает на высокопроизводительную версию. В данном случае под капотом установлен бензиновый двигатель 2.0-литра мощностью 261bhp, позаимствованный у Volkswagen Golf GTI.

Автомобиль также оснащён полным приводом. Благодаря этому семейный SUV разгоняется от 0 до 62mph за 6.4 секунды, а его максимальная скорость достигает 143mph. Вентилируемые дисковые тормоза на всех колёсах и двухпоршневые суппорты спереди обеспечивают эффективное замедление.

Внешность Kodiaq vRS недвусмысленно указывает на спортивный характер версии: автомобиль получил специальный обвес, 20-дюймовые чёрные колёса и металлическую окраску. В салоне установлены передние спортивные кресла с подогревом и электрическими регулировками, заметная красная прострочка и аудиосистема Canton.

При этом Kodiaq vRS располагает семью посадочными местами, поэтому сочетает спортивные характеристики с практичностью, необходимой для семейной эксплуатации. Если сложить два задних сиденья, объём багажного отделения составит 630 литров.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Предложение действует с учётом условий и ограниченной доступности, а цены могут меняться. Если оно завершится, другие варианты лизинга Skoda Kodiaq vRS от ведущих поставщиков можно найти на странице Skoda Kodiaq vRS.

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