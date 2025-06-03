Суперпредложение дня: получите вид Range Rover за (гораздо) меньшую цену с Jaecoo 7 за £244 в месяц

Новый китайский бренд Jaecoo только недавно появился на автомобильном рынке Великобритании, но уже становится популярным среди британцев, если судить по последним данным о продажах.

И это неудивительно, ведь за сумму немного менее £250 в месяц вы можете стать обладателем внедорожника Jaecoo 7, который обладает стильным дизайном, технологичным наполнением и доступной ценой.

Это предложение от компании Select Car Leasing через сервис Auto Express Find a Car позволит вам взять ключи от совершенно нового Jaecoo 7 всего за £243.85 в месяц.

Для этого трехлетнего соглашения требуется начальный платеж в размере £3,280.20, а лимит пробега ограничен 5,000 милями в год. Однако его можно увеличить до 8,000 миль в год за немного более £8 в месяц.

Jaecoo 7 имеет те же основы, что и также доступный Omoda 5, который на прошлой неделе был отмечен как Сделка дня, но материнская компания Chery считает Jaecoo более привлекательным вариантом.

Вероятно, это объясняет, почему Jaecoo, кажется, обратились к Range Rover за вдохновением в стилистике, ведь задняя часть 7-й модели напоминает Range Rover Evoque. Узкие фары, квадратные формы и большая решетка придают автомобилю дополнительное воздушность.