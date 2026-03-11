Выгодное предложение дня: роскошный и необычный кроссовер Genesis GV70 всего за £389 в месяц

На британском рынке автомобилей появляется всё больше новых брендов, однако не стоит сбрасывать со счетов Genesis. Это премиальное подразделение Hyundai уже несколько лет конкурирует с такими именитыми производителями, как Audi, BMW и Mercedes. Одной из ярких моделей марки стала Genesis GV70.

Сейчас этот кроссовер особенно привлекателен на рынке автолизинга. Благодаря относительной неизвестности марки, GV70 сегодня предлагается по весьма выгодным условиям.

Дилер Evans Halshaw, сотрудничающий с сервисом Auto Express Buy A Car, объявил о специальном предложении: арендовать роскошный внедорожник можно всего за £389.10 в месяц.

Для заключения контракта потребуется внести первоначальный взнос в размере £4,909.18, что эквивалентно 12 месяцам аренды. Альтернативный вариант — заплатить за 9 месяцев вперед £4,070.19 и далее вносить ежемесячные платежи по £425.58. Оба варианта считаются весьма привлекательными с финансовой точки зрения.

Важно отметить, что при первом варианте условиями договора предусмотрен годовой лимит пробега в 5,000 миль. Однако желающие могут увеличить лимит до 8,000 миль, доплатив всего £20 в месяц. Для многих потенциальных клиентов это может стать оптимальным выбором.