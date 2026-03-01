Сделка дня: стильный электромобиль Fiat Grande Panda всего за £186 в месяц

Fiat Grande Panda вновь оказался в центре внимания после победы в номинации «Супермини года» по версии Auto Express в прошлом году. Автомобиль выделяется оригинальным внешним видом, выполненным в стиле 1980-х, а также интерьером, сочетающим игривость и практичность.

Модель идеально подходит для городской езды благодаря своей манёвренности и простоте управления. Теперь к этим преимуществам добавилось ещё одно: полностью электрическая версия Fiat Grande Panda доступна на четырехлетний лизинг с ежемесячным платежом всего £186. Для оформления лизинга потребуется первоначальный взнос в размере £2,587. Предложение распространяется на комплектацию RED и реализуется через сервис Auto Express Buy A Car при участии First Vehicle Leasing.

Для тех, кто предпочитает минимизировать стартовые расходы, предусмотрена альтернативная схема: можно внести только один ежемесячный взнос в начале, а затем выплачивать по £234 каждый месяц. В этом случае первый платёж также составит £234.