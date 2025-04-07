Выгодное предложение дня: Citroen C5 Aircross обеспечивает мягкую поездку за небольшие деньги

Компания Citroen всего в нескольких неделях от представления совершенно новой модели C5 Aircross, что означает, что на текущую модель все еще можно получить невероятные предложения.

Например, за £230.29 в месяц вы можете стать обладателем этого автомобиля. Lease Car UK через сервис Auto Express Find a Car предлагает C5 Aircross по трехлетнему контракту с первоначальным платежом в £3,063.47. Пробег ограничен 5,000 в год, но его можно удвоить до 10,000 всего за дополнительные £23.59 в месяц.

Возможно, вам кажется, что C5 Aircross уже был представлен как наше автомобильное предложение дня, но по более низкой цене, и вы правы. Но это предложение касается топовой модели, оснащенной редким в наши дни дизельным двигателем.

Двигатель BlueHDI объемом 1.5 литра развивает 131 л.с., обеспечивая более чем достойную производительность при максимальной экономии топлива. Citroen заявляет более 54 миль на галлон, а благодаря дополнительной шумоизоляции под капотом поездка становится успокаивающей.

На самом деле, успокаивающе – это правильное слово для описания C5 Aircross, потому что он обеспечивает тот уровень комфорта во время поездки, который вы ожидаете от автомобиля вдвое дороже.

Благодаря некоторым умным технологиям подвески C5 Aircross плавно преодолевает неровности, в которые другие внедорожники врезаются, а если этого недостаточно, Citroen установил дополнительно мягкие и удобные сиденья, обеспечивающие обволакивающий опыт вождения.

Помимо удобных сидений спереди, оборудование Max Edition предложит вам ряд роскошей.

Будучи верхней комплектацией, вы получите 10-дюймовый сенсорный экран с навигацией, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, 12.3-дюймовый цифровой дисплей водителя, электрическое регулировка сиденья водителя, 360-градусную камеру заднего вида, черную крышу, 18-дюймовые алмазно-резцованные диски и багажные рейлинги.

Внутри машина просторная, с изобилием места спереди, а также есть удобное заднее скользящее сиденье и двухпозиционный пол в багажнике. Сдвинув задние сиденья вперед, вы получите огромные 720 литров для загрузки.

Выбор автомобилей дня, который мы делаем, основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find a Car deals, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и иметь ограниченную доступность. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Citroen C5 Aircross у ведущих поставщиков на нашей странице Citroen C5 Aircross…

Посмотрите наши предложения по Citroen C5 Aircross