Автомобильная сделка дня: BYD Seal 6 Touring — выгодное предложение менее чем за 200 фунтов в месяц

Практичный универсал с высоким уровнем оснащения

Запас хода на электротяге — 62 мили

Предложение доступно всего за £195.41 в месяц

Всего несколько недель назад мы рассказывали о доступном BYD Seal 6 Touring, однако теперь ежемесячная плата снизилась более чем на £20. Благодаря этому подключаемый гибридный универсал можно взять менее чем за £200 в месяц, что выглядит исключительно выгодно.

Двухлетнее предложение от Blue Chilli доступно через сервис Auto Express Buy A Car. Оно предусматривает первоначальный взнос за 12 месяцев в размере £2,704.92 и ограничение пробега в 5,000 миль. После этого ежемесячная плата составит £195.41.

При необходимости уменьшить первоначальный платеж или увеличить разрешенный пробег предложение также остается привлекательным. При первоначальном взносе за девять месяцев потребуется выплатить £2,123.46, а ежемесячная плата составит £214.80. Увеличение лимита пробега до 8,000 миль обойдется примерно на £20 в месяц дороже при любом из вариантов первоначального платежа.

Оценить выгоду можно, сравнив стоимость с другими автомобилями. £195 в месяц — это сопоставимо с ценой компактных моделей на бензине. Кроме того, BYD Seal 6 Touring примерно на £60 в месяц дешевле своего главного конкурента Volkswagen Passat.

Стоит признать, что Seal 6 уступает Passat в ощущении премиальности и уровне проработки, однако его запас хода на электротяге в 62 мили нельзя назвать незначительным.

Не менее важным преимуществом остается стандартное оснащение. Предложение распространяется на топовую комплектацию Comfort, в которую входят передние сиденья с подогревом и вентиляцией, отделанные искусственной кожей, а также крупный 15.6-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto.

Салон качественно отделан и не создает впечатления автомобиля с такой ценой. Внутри достаточно просторно: пассажирам второго ряда доступно много места, а объем багажника составляет 500 литров.

Фото: autoexpress

Предложения, которые мы выбираем для рубрики Car Deal of the Day, представлены в собственном сервисе Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей территории UK.

Действуют условия и ограничения. Цены и предложения могут измениться, а их доступность ограничена. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга BYD Seal 6 Touring можно найти на странице BYD Seal 6 Touring, где представлены предложения ведущих поставщиков.