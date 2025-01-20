Лучшее предложение дня: BMW i5 — электромобиль за £394 в месяц

БМВ i5 – это вершина современных электрических автомобилей. Его роскошь, высокий уровень технологий и характерная для BMW динамика обещают превратить даже самых преданных любителей бензиновых двигателей в поклонников электромобилей.

Для водителя-лизингополучателя i5 станет истинным удовольствием, однако высокая начальная цена может оказаться непростой для частных покупателей. Но наша Сделка дня может изменить ситуацию.

Компания Select Car Leasing BMW, через сервис Auto Express Find a Car, предлагает приобрести модель i5 eDrive 40 Sport Edition за £68,000 всего за £393.66 в месяц. Первоначальный взнос составляет £5,017.92, предложение ограничено 24 месяцами. Лимит пробега - 5,000 миль в год, но его можно увеличить до 8,000 миль за £18.36 дополнительно в месяц.

В итоге эта почти £70,000 БМВ i5 обойдется вам чуть более чем в £14,000 за два года – это доступный роскошный электромобиль.

И i5 – это действительно роскошный способ передвижения. Хотя данное предложение может касаться не такой популярной версии M Sport, а более необычной Sport Edition, оно все равно насыщено премиальными деталями.