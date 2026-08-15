Автомобиль дня: великолепный и брутальный BMW M4 по цене гораздо ниже, чем вы думаете

Выдающиеся динамика и управляемость

Режим с задним приводом для дрифта

£600 в месяц при аренде на четыре года

Предложение рассчитано на настоящих поклонников автомобилей. Сейчас BMW M4 с мощным рядным шестицилиндровым двигателем отдачей 523bhp можно оформить всего за £600 в месяц с помощью сервиса Auto Express Buy A Car.

Речь идёт не о стандартной двухлетней аренде. Компания VehicleFlex предлагает полный срок в четыре года, чтобы в полной мере насладиться этим брутальным двухдверным купе. Первоначальный взнос составляет £7,498, после чего ежемесячные платежи равны £599.95.

Годовой пробег ограничен отметкой в 5,000 миль. Увеличение лимита до 10,000 миль в год обойдётся ещё в £38 в месяц. При пробеге 12,000 миль в год BMW M4 доступен начиная с £657 в месяц.

Трёхлитровый двигатель с двумя турбокомпрессорами развивает 523bhp и 650Nm крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода ‘xDrive’. Такая комбинация разгоняет баварское купе с 0-62mph за 3.5 секунды и сопровождается впечатляющим звуком.

Как и подобает BMW, M4 предлагает широкие возможности для настройки характера автомобиля. На задней оси установлена фирменная система Active M Differential, которая распределяет мощность между колёсами. Водитель может выбрать стандартный полный привод, спортивный режим с преимущественным распределением тяги назад или полноценный режим с задним приводом в классическом стиле.

Кроме того, предусмотрено 10-ступенчатое управление тягой, а также привычные настройки усилия на руле, отклика педали тормоза и жёсткости амортизаторов.

После выбора подходящих параметров сохранить их можно с помощью ярко-красных кнопок M1 или M2 на рулевом колесе. Это особенно удобно на извилистой загородной дороге, где можно оценить точную управляемость и высокий уровень сцепления BMW M4 с покрытием. При этом автомобиль способен быть комфортным круизером и уверенно ведёт себя на скоростях автомагистрали.

Фото: autoexpress

В лучшем случае расход топлива составит около 28mpg — и то при спокойной манере вождения. Однако если экономичность имеет принципиальное значение, BMW M4, вероятно, изначально не является подходящим выбором.

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и положения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если эта акция завершится, другие выгодные варианты аренды BMW M4 можно найти на странице BMW M4, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения по конкурентам BMW M4

Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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