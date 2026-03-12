Выгодное предложение дня: 503-сильный BYD Seal — "выгодная мощность за фунт" за £276 в месяц

Стоимость лизинга на один из самых технологичных электроседанов вновь снизилась: BYD Seal теперь можно оформить всего за £276,20 в месяц. Это предложение заметно выгоднее по сравнению с главным конкурентом модели — Tesla Model 3.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с UK Carline предлагает электрокар китайского бренда примерно на £35 дешевле ежемесячно, чем американскую альтернативу, причем речь идет о ценах от самой Tesla.

Для оформления двухлетнего контракта потребуется первоначальный взнос в размере £3 584,44, при этом годовой лимит пробега составляет 5 000 миль. За возможность увеличить этот показатель до 8 000 миль придется доплатить £32,42 в месяц, что делает предложение особенно привлекательным для водителей с небольшим пробегом.

В случае если сумма первого взноса кажется слишком высокой, можно внести оплату за девять месяцев — £3 032,95, тогда ежемесячный платеж вырастет до ровно £307.

Примечательно, что речь идет о топовой комплектации Excellence. В оснащение входят два электромотора общей мощностью 523 л.с., благодаря которым разгон до 62 миль/ч занимает всего 3,8 секунды.

Энергией силовую установку обеспечивает аккумулятор емкостью 82,5 кВт∙ч, что позволяет проехать до 323 миль без подзарядки. Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 150 кВт обеспечивает восполнение с 20 до 80 процентов за примерно 30 минут.

Версия Excellence также включает широкий набор опций: адаптивные амортизаторы, 19-дюймовые колесные диски, панорамную стеклянную крышу, проекционный дисплей, аудиосистему Dynaudio и знаменитый 15,6-дюймовый вращающийся сенсорный экран BYD.



Фото: autoexpress

Предложение является частью сервиса Auto Express Buy A Car, где собраны лучшие актуальные лизинговые программы от дилеров и компаний по всей Великобритании.

Условия и предложения могут меняться и имеют ограничения по наличию. В случае завершения акции актуальные лизинговые предложения по BYD Seal можно найти на специальной странице модели.

