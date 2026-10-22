Внимание, выгодное предложение: скидка £11 000 на Volvo EX30 позволит почувствовать себя победителем

Если вы выбираете новый электромобиль, найти столь же удачный и стильный компактный SUV, как Volvo EX30, будет непросто. Настолько высоко специалисты оценили эту модель, что в 2025 году она стала обладателем премии Auto Express New Car Award. Благодаря выгодному предложению почувствовать себя победителем сможете и вы.

Речь идёт о совершенно новом, предварительно зарегистрированном Volvo EX30. Приобрести автомобиль можно всего за £28,590 через наш сервис Buy A Car. Это означает снижение цены на £11,270 — более чем на четверть от рекомендованной розничной стоимости.

Предложение распространяется на версию с одним электромотором, средним уровнем оснащения Plus и аккумулятором P5 Long Range 69kWh. Мы считаем эту комплектацию оптимальной для EX30: она обеспечивает запас хода до 303 miles, позволяет зарядить батарею с 10 до 80 процентов менее чем за 30 minutes и включает всё необходимое для повседневных поездок.

На дороге заднеприводный EX30 демонстрирует более чем достаточную динамику. Мощность 272bhp позволяет ему разгоняться с 0-62mph за 5.3 seconds. При этом электромоторы обеспечивают убедительное ускорение, однако на извилистой загородной дороге EX30 не ощущается по-настоящему спортивным.