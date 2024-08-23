Автопроизводителям грозят огромные штрафы в Европе за превышение выбросов

Каждый грамм сверх целевых показателей выбросов флота, установленных ЕС, обходится автопроизводителям штрафом в €95 ($105).

Хотя для гигантов автомобильной индустрии, таких как Volkswagen Group или Stellantis, это не кажется большой суммой, но штрафы быстро накапливаются из-за применения к каждой проданной машине. Это может привести к огромным штрафам на сотни миллионов евро, если компания не продаст достаточно гибридов и электромобилей, чтобы компенсировать продажи машин с двигателями внутреннего сгорания.

Именно поэтому сейчас идет процесс уменьшения моторов и трехцилиндровые двигатели становятся нормой в Европе. Это влияет на глобальную индустрию из-за важности региона для автомобильной промышленности. Автопроизводители вынуждены адаптироваться к жестким правилам в ЕС, что влияет на разработку новых машин и двигателей.

Целевой показатель выбросов на 2025 год — 115,1 г/км (по циклу WLTP), снизится на 19% к 93,6 г/км, что поставит под угрозу большинство автопроизводителей. Исследование аналитической компании Dataforce предвещает беспокойное будущее для многих компаний, продававших автомобили в Европе. К июню 2024 года только Tesla и Geely соответствовали предстоящему целевому показателю выбросов на 2025 год.

Согласно Европейской комиссии, у каждого автопроизводителя свой целевой показатель, рассчитанный на основе средней массы его флота. Другими словами, у компаний, продававших больше внедорожников, целевые показатели выше, чем у тех, у кого меньшие автомобили. В 2020 году автопроизводители заплатили примерно €510 миллионов за несоблюдение целей по снижению выбросов CO2, которые тогда были менее строгими.

Автопроизводители стоят перед выбором: продолжать выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания или полностью перейти на электромобили? Соблазнительнее кажется второй вариант, но субсидии от правительств Европы либо значительно уменьшились, либо вовсе исчезли, что сказывается на спросе. В первые полгода года доля чисто электрических машин составила всего 12,5% в ЕС, согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей. Это даже немного хуже, чем в первой половине 2023 года, когда на электромобили пришлось 12,9% от общего числа поставок.

Подобная тенденция сохраняется и с гибридами, доля которых снизилась с 7,4% до 6,9%. В то же время доля обычных гибридов выросла с 25% до 29,2%, согласно ACEA. Dataforce приводит немного другие проценты, но их анализ приводит к тому же выводу — машины с двигателями внутреннего сгорания все еще лидируют в Европе.

Анализ ACEA показывает, что даже «грязный» дизель по-прежнему опережает электромобили в первые полгода года, имея долю рынка 12,9% против 12,5% у электромобилей. В то же время дизель снизился по сравнению с январем-июнем 2023 года, когда их доля составляла 14,5% от продаж новых автомобилей в Европе.

Мы увидим больше гибридов и электромобилей от автопроизводителей, конкурирующих в Европе, учитывая предстоящий целевой показатель выбросов на 2025 год. С 2030 года компаниям будет еще сложнее избежать крупных штрафов, так как предельное значение будет снижено с 93,6 г/км в следующем году до 49,5 г/км.

У автопроизводителей есть некоторая свобода действий, так как они могут «сотрудничать для достижения целевого показателя выбросов». Европейская комиссия не разрешает подобные сделки между производителями легковых и грузовых автомобилей. Automotive News Europe изучили данные ЕК и не обнаружили новых крупных сделок между компаниями на 2025 год.

Дальше, ЕС фактически запретит продажи новых автомобилей с выбросами с 2035 года, хотя синтетические топлива могут сохранить двигатель внутреннего сгорания.