Какие марки автомобилей чаще всего отзывают: BMW лидирует в списке отзывов в Великобритании в 2024 году.

BMW возглавила список автомобилей, отозванных в Великобритании в 2024 году, с отправкой почти двух третей миллиона уведомлений владельцам об возможной проблеме.

Тем не менее, более полумиллиона из этих отзывов были уведомления для владельцев BMW о проблеме с подушкой безопасности.

BMW предупреждала о возможности того, что если на их автомобиль установлено улучшенное рулевое колесо 'M Sport' после продажи, оно может потребоваться заменить в рамках последствий мировой саги с подушками безопасности Takata, которая уже затронула миллионы автомобилей различных производителей по всему миру.

Фото: autoexpress DVSA

BMW подтвердила, что лишь малая часть владельцев устанавливала улучшенные рулевые колеса M Sport такого типа, и что она действовала из "избытка осторожности", поскольку у нее нет возможности узнать, кто эти водители.

В первую очередь владельцам должны были прийти письма с просьбой загрузить фотографию своего рулевого колеса на веб-сайт BMW, чтобы их можно было связаться индивидуально, если подозрительное колесо обнаружено.

Следующей в списке отзывов 2024 года, который был составлен на основе данных, опубликованных Агентством стандартов водительских и транспортных средств Великобритании (DVSA), идет Mercedes-Benz, который был вынужден отозвать в общей сложности 339 972 автомобиля. Большинство - 314 515 - были отозваны из-за потенциального дефекта рулевого управления, по словам DVSA: "На затронутых автомобилях резервная функция программного обеспечения рулевого управления может не соответствовать спецификациям. В результате поддержка рулевого управления может быть нарушена, и нельзя исключить потерю управляемости." Это касалось большого количества моделей A-Class, а также CLA, GLA, GLB, B-Class и EQA и EQB.