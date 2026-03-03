Cadillac представит новые модели в Австралии

Команда Cadillac активно готовится к старту нового сезона, объявив о технических новинках, которые будут представлены уже на первом этапе. Как сообщил руководитель коллектива, Грэм Лоудон, обновлённая версия машины MAC-26 дебютирует на Гран При Австралии.

Грэм Лоудон отметил, что выход команды Cadillac на старт — важная веха в его профессиональной деятельности. По его словам, достижение этой стадии стало результатом сложной и кропотливой работы, и он выразил благодарность всем, кто был причастен к проекту. Руководитель подчеркнул, что австралийский этап лишь открывает долгосрочную программу развития коллектива, а успехи на тестах в Барселоне и Бахрейне вселяют оптимизм. Уже в ближайшие выходные команда планирует внедрить первые обновления и с амбициями, но с трезвым взглядом на ситуацию, смотрит в будущее.

Пилот команды, Серхио Перес, поделился своими впечатлениями от предстоящего уик-энда в Австралии. Он отметил, что для него большая честь выступать за Cadillac и участвовать в создании новой команды, что стало одним из наиболее запоминающихся моментов в его карьере. По словам Переса, внутри коллектива царит позитивная атмосфера, и он гордится достигнутым прогрессом. Гонщик с нетерпением ждёт возможности выехать на трассу.

Валттери Боттас также выразил свои ожидания от выступления в составе Cadillac на Гран При Австралии. Он признался, что этот этап сезона отличается от всех предыдущих, ведь впервые ему предстоит выступить за американский коллектив. Поддержка местных болельщиков, по мнению Боттаса, сделает гонку особенно яркой. Он отметил значительный объём работы, проделанный командой в межсезонье, и подчеркнул, что это только начало их общего пути. Финский гонщик с энтузиазмом ожидает старта гоночного уик-энда.